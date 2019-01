‘Ontwikkeling kleuter loopt vertraging op door beeldschermen’

De ouders van kinderen die meededen aan het onderzoek werd gevraagd om elke week aan te geven hoeveel uur het kind achter een beeldscherm had gespendeerd. Alle beeldschermen telden mee. Gemiddeld keken de jongste kinderen - zo’n 24 maanden - tweeënhalf uur per dag. De kleuters van 36 maanden keken 3,6 uur per dag en bij de oudste categorie van zestig maanden zo’n anderhalf uur per dag. Dat die laatste groep zo drastisch minder naar beeldschermen kijkt heeft volgens de onderzoekers te maken met de start van het eerste schooljaar. Dan is er veel minder tijd om content in te nemen.