Onze favoriete oordopjes en koptelefoons

Eerste beelden nieuwe Call of Duty-game te zien in Call of Duty: Warzone

16 augustus De eerste beelden van de nieuwe Call of Duty-game zijn op 19 augustus te zien in Call of Duty: Warzone, de Battle Royale-game van de populaire spelserie. Dat blijkt uit gelekte informatie vanuit de Playstation Store. De nieuwe Call of Duty-game heet Call of Duty: Vanguard en speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog.