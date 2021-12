Ook de beste natuurkundigen krijgen hoofdpijn van hoe deze versie van internet werkt

Om te snappen waarom het quantuminternet zo bijzonder is, moet je eerst iets weten over ons huidige internet, zo vertelt fysicus Sophie Hermans (Technische Universiteit Delft & QuTech). ,,Dat verpakt informatie in bits, in nullen en enen. Een afbeelding wordt bijvoorbeeld opgeslagen als lange reeks enen en nullen. Het quan-tuminternet werkt anders. Dat maakt gebruik van quantumbits, of qubits. Deze bestaan uit hele kleine deeltjes, zoals atomen of lichtdeeltjes. Wat bijzonder is aan deze deeltjes, is dat ze een nul en een één tegelijk kunnen zijn.’’