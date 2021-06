Ook het Viva-forum sluit: 'Je had er weirdo's die vrouwen naar hun schoenmaten vroegen’

Nu het vrouwenblad Viva ermee stopt, komt ook een einde aan het Viva-forum. ,,Dat is best een gemis voor het Nederlandse internet”, denkt een oud-moderator van de site.

Wie in 2012 iets opzocht in Google, zag binnen de top 10 altijd wel een linkje naar het Viva-forum staan. Of het nu ging om een medisch kwaaltje of de zoektocht naar een nieuw huurhuis: op de site was er wel een draadje over te vinden.

Bedrijven die proberen hoog in de Google-resultaten te staan, maken gebruik van ‘Search Engine Optimization’, oftewel SEO. En omdat het Viva-forum tien jaar terug minder concurrentie had, kon de site op dit gebied flink scoren. Dat is een van de redenen waarom er toen meer bezoekers waren dan nu, vermoedt Iris Hendrickx van de Radboud Universiteit, die in 2012 bij Viva onderzocht of lange forumdraadjes ook samengevat konden worden.

,,Ik denk ook dat de commercialisering van zoekmachines hierbij een rol speelt”, vervolgt ze. ,,Google wil inmiddels betaald worden als je bovenaan wilt staan. Een forum zoals dat van Viva moet dat dus ook doen, en anders komen er andere dingen hoog in de resultaten.”

In de afgelopen jaren verwierven andere sites een steeds hogere positie in de zoekresultaten. Zocht je vroeger naar een gek bultje, dan kwam je bij Viva terecht. Nu is het steeds vaker een link naar bijvoorbeeld Thuisarts.nl.

‘Ik heb er mijn studie mee betaald’

Met het stoppen van het blad Viva komt ook een einde aan het forum, dat nog tot en met 2 augustus open blijft. ,,Dat is best een gemis”, denkt oud-moderator Thijs Barnhard. ,,Het was fijn dat gebruikers anoniem een account konden maken om snel een vraag te stellen aan een groep vrouwen van rond je leeftijd.”

Als moderator hielp Barnhard om het forum opgeruimd te houden. ,,Met mijn werk op het Viva-forum heb ik mijn studie gefinancierd. Het was een beetje agentje spelen. Dat deden we door weirdo’s te verbannen die daarna steeds terugkwamen met nieuwe accounts, of door in te grijpen bij foute berichten.”

Beelden van zelfverminking

Daarmee kreeg hij soms ook de naarste berichten in de krochten van het forum te zien. ,,Je had vaak mensen die overduidelijk in de problemen zaten en op het forum om hulp vroegen. Het ergste wat ik heb gezien is iemand die foto’s van zelfverminking plaatste. Je kan dan hooguit zo’n persoon verwijzen naar de juiste instanties, maar verder sta je machteloos.”

,,Je had ook mannen die zich voordeden als vrouwen. Wij als mods konden dat gewoon zien, want wij zagen het mailadres dat met een account was verbonden. We lieten het gewoon toe, want het forum was ook niet verboden voor mannen. Maar soms vroegen die kerels ook om gekke dingen, zoals de schoenmaten van vrouwen.”

Thijs had één keer per ongeluk zijn naam op het forum gezet. Spannend, gezien moderators verder anoniem hun werk doen. ,,Ik was doodsbang voor allemaal mogelijke gekkigheid. Maar uiteindelijk hebben ze alleen mijn foto opgezocht en zeiden ze dat ik een knappe jongen was. Het kan erger.”

Losjes met nepnieuws

De regels waren rond sommige onderwerpen losjes. Bij nepnieuws, bijvoorbeeld: ,,Het mocht, tenzij directe betrokkenen er wat over zeiden.” Een complottheorie over de moord op Marianne Vaatstra had hierdoor lange tijd vrij baan op de site. ,,Sommige gebruikers dachten dat ze was gedood door een asielzoeker die werd beschermd door de overheid. Zelfs nadat de dader was gepakt.”

Medisch advies op de site was wel verboden, al werd bij kleine zwangerschapskwaaltjes een oogje dichtgeknepen. Wie daarnaar googelde kwam immers vaak uit op het forum. ,,Maar soms had je meisjes met anorexia, die subtiel vroegen om advies bij het afvallen. Daar moet je niet aan mee willen werken.”

Geestelijk zwaar werk

Zwaar vond Barnhard het wel. ,,Het is niet goed voor je geestelijke gesteldheid om dit soort werk heel lang of in je eentje te doen. Dat merkte ik toen ik eens een zomer alleen moest werken, dat was echt superzwaar. Je krijgt heel veel gezeik over je heen. En volgens de gebruikers doe je het eigenlijk nooit goed.”

Het Viva-forum is nog open tot en met 2 augustus, maar alle accounts en berichten worden nog tot 1 januari 2022 bewaard. Op die manier kunnen oud-bezoekers hun herinneringen van de site voor zichzelf kopiëren.

