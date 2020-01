Op de drempel van nieuwe uitvindingen: CRISPR tegen kanker en superaccu's

Exascale supercomputer

Het lijkt erop dat China dit jaar de allereerste ‘exascale computer’ zal presenteren en daarmee de race met de Verenigde Staten en Europa zal winnen. Verwacht wordt dat zij pas op zijn vroegst in 2021 over deze nieuwe generatie supercomputers zullen beschikken. De ‘exascale computer’ heeft een capaciteit van meer dan één exaflops. Daarmee kunnen per seconde een triljoen berekeningen worden gemaakt, oftewel een cijfer met 18 nullen. Wie in China wint, is nog onduidelijk, omdat drie instituten door de overheid zijn uitgedaagd om te leveren. De nieuwe generatie supercomputers kan worden ingezet voor onderzoek in de genetica, de astronomie en de klimaatverandering. Ook wetenschappers in de wereld van de kunstmatige intelligentie kijken ernaar uit. Computerspecialisten hadden gehoopt dat de ‘exascale computer’ er al eerder zou zijn, maar vooral de tragere ontwikkeling van energie-efficiënte chips zorgde voor uitstel.