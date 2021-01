Op zoek naar een high-end smartphone? Dit zijn de toppers van deze winter

Beste koopElke twee maanden bekijkt AD Tech samen met techsite Tweakers de beste smartphones in verschillende prijssegmenten. We beoordeelden alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het hogere segment van rond de 800 euro.

Als geld geen rol speelt, zijn er in de categorie rond de 800 euro natuurlijk legio telefoons die we willen hebben. Lastig daarbij is wel dat in de komende maanden veel Android-fabrikanten hun nieuwe topmodellen gaan aankondigen, zoals Samsung onlangs al deed. Wil je het nieuwste van het nieuwste hebben, dan kun je dus beter even wachten. Aan de andere kant moet het wel heel gek lopen, wil bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Note 20 Ultra over een maand volkomen achterhaald zijn. Je kunt met zo’n iets ouder model potentieel een mooie deal scoren in de komende periode.

Ben je op zoek naar een high-end iPhone, dan is dit juist het ideale moment om er een te kopen. De iPhone 12-serie is relatief recent uitgebracht en inmiddels goed verkrijgbaar. De 12 mini en 12 Pro Max hebben we voor het eerst meegenomen in ons onderzoek. In hoeverre het loont om voor de duurste Pro-opties te gaan, is de vraag. Een iPhone 12 biedt in verhouding meer waar voor je geld naar ons idee. Het publiek dat de extra functies van de Pro-modellen erg zal missen, is beperkt. Omgekeerd is de 12 mini een goed alternatief als je per se een klein toestel wil hebben, maar anders is het geen voor de hand liggende keus.

Omdat we het hier hebben over de beste koop, moeten we rekening houden met de aanschafprijs. Dat betekent dat veel van de duurste toestellen, ondanks de uitstekende specificaties, te prijzig zijn om aan te raden.

Samsung Galaxy S20 5G

De Galaxy S20 5G is net als veel van zijn voorgangers een goede allround smartphone die weinig steken laat vallen. Het is het compactste toestel in de S-serie. Ook de S20+ is erg fijn. Die is ongeveer 50 euro duurder, maar heeft wel een betere accuduur. Het scherm van beide toestellen is erg mooi en de hogere verversingssnelheid vergeleken met de S10-serie maakt dat hij ook nog eens soepeler aanvoelt. De camera is een tandje beter dan die van de Galaxy S20 FE 5G. Ook oogt en voelt de S20 beduidend luxer door de glazen achterkant en afgeronde hoeken.

OnePlus 8 Pro

We noemden de OnePlus 8 Pro natuurlijk al in de vorige categorie, maar wil je een luxe uitvoering met 256GB opslag en 12GB werkgeheugen in de fraaie blauwe kleur, dan betaal je daarvoor nog steeds meer dan 700 euro. Het is ook voor dit hogere bedrag een fijn toestel, vooral als je souplesse bovenmatig waardeert. Er is een nieuwere OnePlus-telefoon uit, maar die 8T valt wat features betreft tussen de 8 en 8 Pro in.

De 8 Pro is wat ons betreft een aanrader zonder grote concessies. Het oledscherm is van topniveau, de accuduur is prima, de hardware is vlot en de software is snel en prettig in gebruik. De OnePlus 8 Pro is helaas niet perfect, want op cameragebied zien we nog wat inconsistenties. Toch is dit toestel op dat vlak nog altijd een grote stap vooruit ten opzichte van voorganger 7T Pro.

Apple iPhone 12

De iPhone 12 is onze favoriete nieuwe iPhone, omdat hij de beste balans biedt tussen prijs en features. Voor het eerst heeft een iPhone onder de Pro-klasse een mooi oledscherm en de camera is ook goed en prettig in gebruik, al mis je de telecamera van de Pro-modellen. Ook is er geen verhoogde verversingsfrequentie en heeft het instapmodel met 64GB een karige hoeveelheid opslag. We zouden dus voor 128GB gaan.

Het hele pakket met de supersnelle soc, de bouwkwaliteit en software met lange ondersteuning maken dit verder zonder meer een aanrader waarmee je lange tijd vooruit kunt. Het is bovendien een heel compact toestel anno 2021. Wil je een nóg kleiner model, dan moet je zeker de iPhone 12 mini overwegen. Die is 100 euro goedkoper dan de iPhone 12 en heeft dezelfde luxe specificaties, maar een mindere accuduur. Er is echter geen ander high-end toestel dat zo compact is.

