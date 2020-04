Opnieuw domper voor game-industrie: beurs Gamescom in Keulen geschrapt

Het evenement, dat gepland stond voor eind augustus, is één van de grootste gamebeurzen ter wereld. Jaarlijks komen er honderdduizenden bezoekers voor naar Keulen, ook veel Nederlanders. Studio’s onthullen welke nieuwe games er in ontwikkeling zijn en electronicaproducten tonen er vaak nog onaangekondigde producten.

De organisatoren van Gamescom lieten eerder al doorschemeren dat de beurs in geval van nood in digitale vorm zou kunnen plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk hoe dit er straks uit gaat zien. Feit blijft dat veel ontwikkelaars en bedrijven hun producten nu niet aan de vele bezoekers kunnen laten zien, of in elk geval niet op de manier die ze voor ogen hadden.