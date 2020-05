Opnieuw golf van nep-sms’jes van ‘Belastingdienst’: ‘Ga er niet op in’

In de tekstberichten wordt gedreigd met conservatoir beslag door een forse betalingsachterstand, maar dat klopt helemaal niet. ,,Dergelijke berichten hebben we in de afgelopen maanden vaker gezien‘’, meldt de Fraudehelpdesk. ,,Ga hier niet op in. De sms’jes zijn vals. De Belastingdienst verstuurt geen aanmaningen per sms.‘’

Als men op de link klikt in het bericht komen ze op een website die nagenoeg hetzelfde is als die van de Belastingdienst. Het gaat hier om een nep-pagina, waar men iDEAL-betalingen kan doen.

Toename cybercrime

Er is een flinke toename in cybercrime sinds het begin van de coronacrisis. Begin april werden de sms’jes van de ‘Belastingdienst’ al gezien. Toen werden voornamelijk bedrijven benaderd door de oplichters. Zij vertelden de ondernemer dat er nog omzetbelasting verschuldigd is.

Volledig scherm Door de coronacrisis neemt de cybercriminaliteit fors toe. © ANP

Ook gaan er momenteel nog steeds phishingmails rond, waarbij de afzender zich voordoet als de Belastingdienst, zo blijkt uit een rondgang op Twitter. Ook hierbij wordt mensen gevraagd een openstaande schuld op een bankrekening te storten.

De politie benadrukt dat de Belastingdienst nooit telefonisch, per e-mail of via sms vraagt geld over te maken. Mensen die dit soort telefoontjes krijgen, moeten meteen ophangen dan wel niet betalen, luidt het advies.