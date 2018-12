Opnieuw phishingmail DigiD in omloop, 361 slachtoffers

‘Burger loopt risico bij toepassing sleepwet door geheime diensten’

13:36 De rechtsbescherming van burgers is in het geding, omdat de twee geheime diensten de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv2017), in de volksmond sleepwet genoemd, nog niet goed uitvoeren. Dat stelt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.