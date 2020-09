Opnieuw waarschuwing Twitter bij verkiezingstweet Trump

Twitter plaatste een uitroepteken onder de tweet met een link naar een tekst waarin wordt uitgelegd hoe veilig per post kan worden gestemd. Het socialmediabedrijf heeft al vaker tweets van Trump van een mededeling voorzien, ook over dit onderwerp. De fervente twitteraar zegt al langer dat stemmen per post erg fraudegevoelig is, terwijl verkiezingsfraude volgens experts nauwelijks voorkomt in de VS.

Twitter maakte vorige week bekend zijn beleid tegen berichten die zijn bedoeld om het vertrouwen in de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen vanaf donderdag aan te scherpen. Misleidende of onjuiste informatie wordt verwijderd of voorzien van een waarschuwing. Dat geldt bijvoorbeeld voor onbewezen theorieën over verkiezingsfraude of misleidende informatie over de uitslagen.

Ook liet het sociale mediaplatform in aanloop naar de presidentsverkiezingen weten de beveiliging van de accounts van onder meer bekende politici, politieke partijen en journalisten op te gaan schroeven. Zo gaat Twitter controleren of het wachtwoord van de betreffende gebruikers sterk genoeg is. Is dat niet het geval, dan wordt hen verzocht een nieuwe te bedenken.

In juli kaapten hackers tientallen prominente Twitterprofielen, waaronder die van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en zakenmensen als Bill Gates en Elon Musk. Volgens Twitter hadden de daders gegevens van nietsvermoedende medewerkers van het bedrijf ontfutseld en gebruikt om door te dringen in de interne systemen. Op diverse accounts van beroemde mensen verschenen berichten met de oproep om bitcoins over te maken naar een virtuele rekening.