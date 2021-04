Opnieuw wereldwijde storing bij Facebook en Instagram

superbespaarders Sandra (37) betaalde flinke schuld af: ‘Koop geen wasmiddel als het geen aanbieding is’

8 april Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Sandra Doevendans (37), wie haar zuinige gedrag overhield aan heftiger tijden toen zij haar café met groot verlies verkocht.