Optimaal Netflix kijken? Met deze tips zit je fijner voor de buis

De concurrentie onder de streamingdiensten is momenteel moordend. En sinds de komst van onder andere Amazon Prime, Disney Plus en HBO Max heeft Netflix vele kijkers zien overlopen. Toch heeft Netflix dankzij klappers als The crown, Stranger things, The witcher, Bridgerton en La casa de papel nog altijd ruim 220 miljoen abonnees. Ben jij een Netflix-veelvraat en wil je echt alles uit de dienst halen, dan mag je onderstaande tips niet missen.

Zet deze functies juist uit

Netflix heeft tal van functies die lang niet iedereen leuk vindt. Wat als je niet meteen na het zien van een aflevering van Peaky blinders meteen de volgende wilt kijken? Of misschien zit je niet te wachten op previews die net iets te hard door je kamer schallen?

Het gaat hier om respectievelijk de ‘Post Play’- en de ‘Autoplay trailers’-functionaliteit. Ga je naar je account en scrol naar ‘Knoppen voor Automatisch afspelen’. Hier kun je automatische previews van series en films en het automatisch afspelen van een nieuwe serie uitzetten.

Audiobeschrijvingen inschakelen en ondertitels wijzigen

Geen zin om je (lees-)bril op te zetten, of vind je de ondertiteling te klein of te onduidelijk? Via de browserfunctie (voor Android-gebruikers kan het ook via de app) kun je tal van zaken aanpassen, waaronder de manier waarop de ondertiteling in beeld komt. Navigeer naar het juiste profiel in je accountsettings. Daar kun je via ‘Weergave van ondertitels’ het nodige aanpassen. Je kunt hier kleur, grootte, lettertype, schaduw van de letters en de achtergrondkleur aanpassen.

Voor mensen met een visuele handicap zijn extra aanwijzingen fijn. Een ruime 1600 titels hebben nu ook een audiobeschrijving. Hierdoor krijg je aanvullend gesproken beschrijvingen van wat er op het scherm is te zien. Als je op de audio-opties van een film of serieaflevering klikt, kun je vervolgens op Engels – Audiodescriptie klikken, mits de titel in kwestie de functie ondersteunt.

Je kijkgeschiedenis verbergen

Niet iedereen hoeft te zien wat jij allemaal wanneer kijkt, zeker als je een account met iemand deelt. Je kunt via de browser (of via de Android-app) naar ‘Profiel en Ouderlijk Toezicht’ en vervolgens naar je profiel en dan naar Kijkactiviteit. Daarna kun je een deel of je hele kijkgeschiedenis weghalen.

Geef duimpjes of niet

Bij elke film en serie staat een duimpje met de tekst ‘Beoordelen’. Door hierop te klikken krijg je drie keuzes: ‘Niet voor mij’ (duimpje naar beneden), ‘Deze vind ik goed’ (een duimpje omhoog) en ‘Vind ik geweldig’ (twee duimpjes omhoog). Hoe vaker je hier gebruik van maakt, hoe beter de aanbevelingen van Netflix worden.

Netflix heeft een gigantische bibliotheek aan content die zich niet altijd even makkelijk presenteert. Je kunt fan zijn van een genre, maar om nog specifieker te worden, kun je codes invullen, als je Netflix bezoekt via de browser. Door ‘https://www.netflix.com/browse/genre/’ in te tikken en achter ‘genre/’ een nummer in te vullen, kun je heel gericht zoeken op genres, subgenres en sub-subgenres. De beste hulp hierbij vind je bijvoorbeeld via Netflix Codes en in iets mindere mate What's new on Netflix.

Beide sites hebben al heel veel codes voor je verzameld en updaten hun content regelmatig. What’s new on Netflix heeft veel meer codes dan Netflix Codes, maar die laatste is accurater voor Nederland. Het kan namelijk zijn dat er in onze regio geen aanbod is in een bepaald nichegenre, maar dat betekent niet dat de categorie niet bestaat. Ook verandert een code na verloop van tijd soms.

