Oud-veiligheidsbaas Facebook: Zuckerberg moet functie neerleggen

Nog een 8K-televisie onder de loep: ultiem kijken voor ultieme prijs

21 mei Nog geen twee maanden geleden bekeken we een van de eerste 8K-televisies op de markt. We waren enthousiast, maar hadden serieuze twijfels over 8K. Er is tenslotte bijna geen content in die resolutie. Inmiddels is het alweer tijd voor de verbeterde versie van die televisie. De vraag of 8K een plek heeft in de huiskamer blijft echter onbeantwoord. Vooral bij een tv met een prijskaartje van, houd je vast, 7000 euro. Hoe dan ook, Hardware.Info bekeek de Samsung QR950R. Dit is de conclusie.