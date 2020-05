Oud-wereldkampioen Donkey Kong stapt naar rechter: ik ben geen valsspeler

Thuisbe­zorgd-gebruikers melden ongeoor­loof­de bestellin­gen door accountin­bra­ken

19:34 Een groeiend aantal gebruikers meldt dat via Thuisbezorgd bestellingen op hun naam en rekening worden gedaan zonder dat zij daarvan weten. Volgens Thuisbezorgd is er geen datalek, maar betreft het ‘credential stuffing’, een methode waarbij hackers een eerder gelekt wachtwoord en mailadres gebruiken om in te loggen op de bestelsite. Getroffen accounts worden inmiddels ook online verkocht.