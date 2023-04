Ouders gooien privacy van hun kinderen te grabbel op sociale media

Bijna drie op de vier ouders zetten hun kinderen via foto’s en filmpjes op sociale media. Veel vaders en moeders denken daarbij totaal niet na over de privacy van hun kroost, blijkt uit een nieuw onderzoek van VPNGids.nl. Ze vragen hen ook niet om toestemming.

Uiteraard is het volstrekt logisch om het zwemdiploma of de eerste schooldag van je kind te willen delen met familie en vrienden, zegt Rachelle Wildeboer Schut, hoofdredacteur van VPNGids.nl. ,,Helaas verliezen nogal wat ouders in hun enthousiasme de privacy en veiligheid uit het oog.’’

Die constatering lijkt een understatement: driekwart van de ouders zet zijn kinderen op sociale media, met name door het posten van foto’s. Ruim de helft schermt zijn of haar profiel echter niet af voor onbekenden. Een kleine zes op de tien ouders (57,6 procent) houden er geen rekening mee dat hun zoon of dochter met ontbloot (boven)lijf op een foto of video staat.

Geen toestemming

Vier op de tien ouders vragen hun kind verder geen toestemming voor het plaatsen van beelden. De helft van deze vaders en moeders verwachten andersom wel dat hun toestemming wordt gevraagd bij het delen van persoonlijke info. De meeste ouders (driekwart) sluiten verder niet uit informatie te delen over de school of (sport)vereniging van hun kind.

Quote Het verbaast me hoeveel ouders foto's van hun kind met ontbloot bovenlijf posten Rachelle Wildeboer Schut, hoofdredacteur VPNGids.nl

Voor het onderzoek ondervroeg de redactie van VPNGids.nl ruim achthonderd ouders. Zij vulden een uitgebreide vragenlijst in over het delen van content van hun kinderen, of zoals dat in het Engels heet: ‘sharenting’. Het begrip is een samenvoeging van sharing (delen) en parenting (ouderschap).

Volledig scherm Diverse bn’ers, waaronder Nicolette van Dam, zetten hun kinderen altijd onherkenbaar op sociale media. Foto: NicolettevanDam/Instagram © Gratis

Kwetsbaarder

Hoofdredacteur Wildeboer Schut is niet verrast. ,,We schrijven al jaren over het onderwerp en eerlijk gezegd vreesden we hier een beetje voor.’’ Tegelijk schrikt ze ervan. ,,Het verbaast me hoeveel ouders foto's met ontbloot bovenlijf of helemaal naakt posten.’’ Dat levert risico’s op. ,,Doordat de helft van de ouders zijn sociale media-accounts niet afschermt, kunnen kwaadwillenden daar gemakkelijk op rondstruinen.’’

Het belangrijkste advies luidt om enkel familie, vrienden en goede bekenden toegang te verlenen. Ze beklemtoont dat het niet alleen een privacyrisico betreft. ,,Natuurlijk is de kans dat een pedoseksueel foto’s van je kind vindt niet bijster groot, maar het is niet uitgesloten. Je maakt kinderen echter ook kwetsbaarder voor cyberpesten, als er van alles over hen te vinden is.’’

Vier tips van Rachelle Wildeboer Schut 1) Post geen medische informatie ,,Zet geen medische informatie op sociale media, of dat nu een griepje, gebroken been of chronische ziekte is.’’ Zulke details kunnen ongemakkelijk of beschamend zijn als het kind ouder is. Het kan bij sollicitaties ook negatief uitpakken. Kortetermijnrisico’s zijn er ook. ,,Vreemden kunnen doen alsof ze je zoon of dochter kennen, nu ze deze persoonlijke details kennen.’’ 2) Maak je kind onherkenbaar Een verantwoorde manier om een foto te plaatsen is door het kind van de achterkant te fotograferen, of van de zijkant met een bepaalde lichtinval. Nogal wat bn’ers kiezen daarvoor. ,,Er zijn echter ook mensen die een emoticon voor het gezicht plakken of het gezicht blurren.’’ 3) Deel geen locaties ,,Als iemand bijvoorbeeld de naam van de school ziet, kunnen mensen met verkeerde intenties binnen enkele seconden de locatie vinden.’’ 4) Maak afspraken wie wat over je kinderen mag delen ,,Het is als ouders verstandig om afspraken te maken of er iets over je kind op sociale media gedeeld mag worden. Eén op de vijf ouders doet dat met familieleden en één op de tien met vrienden. Maar ook tussen ouders zelf moet er overeenstemming zijn. ,,Zeker na een scheiding is dat belangrijk. Toch maakt slechts een kwart van de ouders afspraken met hun (ex)partner.’’

Veel ouders beseffen bovendien onvoldoende dat wat zij online zetten, daar ook blijft. ,,Zelfs als je het later wist, kan het toch ergens opduiken.’’

Hoe zit het met het vragen van toestemming? Vanaf welke leeftijd zouden ze dat moeten doen? ,,Tot 16 jaar mogen ouders officieel bepalen of er iets online over hun kind wordt gedeeld’’, doceert Wildeboer Schut. Toch kan het geen kwaad om eerder fiat te vragen. ,,Nu is je kind misschien nog jong, maar over vijftien of twintig jaar zijn ze dat niet meer.’’

Schermtijd

Belangrijkste is dat ouders met hun kinderen spreken over socialemediagebruik. ,,En dan gaat het niet alleen om schermtijd. Kinderen worden steeds jonger actief op sociale media en dat maakt hen kwetsbaar. Moeders en vaders moeten dus met hun kroost praten over de gevaren van internet. Ze kunnen uitleggen dat er mensen online actief zijn die niet het beste met hen voor hebben.’’