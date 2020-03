Overheid lanceert app voor NL-Alert

Voor het sturen van berichten bij ernstige incidenten in de regio waar de smartphone zich bevindt, moet de gebruiker toestemming geven aan de app om de locatie te gebruiken. Daarnaast biedt de NL-Alert-app op iOS de mogelijkheid voorkeurslocaties in te stellen. Ook toont de app een overzicht van de noodmeldingen van de laatste zeven dagen, en is er informatie over hoe te handelen bij nood. De overheid noemt daar griepepidemieën, stralingsincidenten en grote branden als voorbeelden.

De Rijksoverheid waarschuwt de NL-Alert-noodmeldingen op smartphones niet uit te schakelen bij installatie van de app. Die app is daarop namelijk een aanvulling. De verzending van de bestaande NL-Alert-meldingen verlopen via ‘cell broadcast’. Dat is een apart systeem op mobiele netwerken om massale verzending van berichten in een gebied te garanderen. Uiteindelijk moet NL-Alert het traditionele luchtalarm vervangen, maar dat gebeurt op zijn vroegst vanaf 1 januari 2022.