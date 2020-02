‘Overname Fitbit door Google-moeder is gevaar voor privacy’

PSV: ‘In de Active Esports Arena komen sporten en gamen samen'

15:06 Eindhoven heeft een primeur. In de stad is de Active Esports Arena geopend, waar gamen en sporten samenkomen. PSV is een van de partners van het unieke project. Damian Bott, marketing manager van de voetbalclub, hoopt esporters en gamers te kunnen activeren om meer te bewegen.