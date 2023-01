Overstappen van Android naar iPhone (of andersom) zonder dataverlies: zo doe je dat

Bang dat iemand op je WhatsApp inbreekt? Zo zorg je ervoor dat je zo veilig mogelijk appt

WhatsApp is een begrip in Nederland. De chatapp van Meta is handig, bijna iedereen heeft wel een profiel en het is ook nog eens gratis. Toch is de veiligheid van de dienst nog wel eens in opspraak. Gelukkig zijn er een aantal manieren om je WhatsAppaccount te beveiligen.

6 januari