Pas op voor ‘free wifi’: drie tips voor veilig internet op vakantie

LEC Houden de koplopers in de Europese League of Le­gends-competitie stand?

24 juli Komend weekend wordt belangrijk voor de koplopers in de Europese League of Legends-competitie (LEC), aangezien ze het opnemen tegen de directe achtervolgers. Mochten de koplopers de confrontaties winnen dan wordt het erg lastig om ze nog in te halen.