Paspoort en identiteitsbewijs krijgen QR-code op achterkant

Het burgerservicenummmer (BSN) gaat van de voorkant Nederlandse paspoorten en identiteitsbewijzen verdwijnen. In plaats daarvan krijgen de documenten een QR-code op de achterkant waarmee het nummer uit te lezen is. Dat heeft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten.

Het burgerservicenummer staat nu nog in de zogeheten machineleesbare zone (MRZ) van identiteitsbewijzen en paspoorten. Dat zijn de regels aan de onderkant van het document die automatisch kunnen worden uitgelezen door instanties die je persoonsgegevens nodig hebben. Maar aan dat systeem kleeft een groot nadeel: door de locatie van het burgerservicenummer in de MRZ krijgen ook instanties die het BSN niet nodig hebben het nummer onbedoeld in handen. Bijvoorbeeld wanneer ze de gegevens machinaal uitlezen, maar ook als iemand ergens een kopie van zijn ID-bewijs moet aanleveren. En dat is niet wenselijk, stelt staatssecretaris Knops. Daarom zal een QR-code op de achterkant van de ID-kaart het BSN op de voorkant van het document vervangen.

Nederlanders kunnen de nieuwe QR-code op de achterkant van de Nederlandse identiteitsdocumenten over zo'n twee jaar verwachten. Die tijd is nodig om de aanpassingen door te voeren, laat de staatssecretaris in een Kamerbrief weten. Ook moet de Autoriteit Persoonsgegevens het plan nog beoordelen. In september hoopt Knops een definitieve datum voor het verdwijnen van het BSN uit de machineleesbare zone te kunnen geven.