Pedo-geroep, blowen en cryptogekkigheid: de opmerkelijkste uitspraken van Elon Musk

Musk gebruikt zijn sociale-mediakanalen als uitlaatklep, meestal zonder over de gevolgen na te denken. Dat komt hem soms duur te staan, vooral als hij over zijn eigen bedrijven twittert. In 2018 schrijft hij dat hij overweegt om Tesla van de beurs te halen voor 420 dollar per aandeel.

De koers schiet omhoog, maar even later trekt hij die plannen weer in. De Amerikaanse beurswaakhond SEC klaagt hem daarop aan voor fraude. Na een schikking moet Musk terugtreden als voorzitter van de raad van bestuur en in totaal 40 miljoen dollar betalen.

Pedo-tweet

Ook krijgt Musk in dat jaar een rechtszaak wegens smaad aan zijn broek wanneer hij de Britse grotduiker Vernon Unsworth een pedo noemt in een tweet. Musk brengt een zelf ontworpen duikpak naar Thailand om te helpen bij de redding van een voetbalteam, dat al dagen vast zit in een ondergelopen grot. Volgens Unsworth is het pak nutteloos en was het vooral een grote PR-stunt.

Dat komt hem op een tirade van de beroemde CEO te staan. Musk vindt het verdacht dat de Brit in Thailand woont en noemt hem ‘pedo guy’. Overigens krijgt Musk in de rechtszaak wel gelijk: ter verdediging voert hij onder andere aan dat ‘pedo’ een heel normaal scheldwoord is in Zuid-Afrika, waar hij is opgegroeid.

Blowen met Joe Rogan

Het opmerkelijkste interview met Musk vindt plaats in 2018, in de populaire Joe Rogan Podcast. Musk vertelt openhartig over zijn gebruik van sociale media en zijn plannen voor een hyperloop, een buis waarin je heel snel kunt reizen. Ook bespreekt hij zijn geloof dat de mensheid waarschijnlijk leeft in een computersimulatie, zoals in de film The Matrix.

Aan het eind neemt hij een trekje van een joint, wat een inmiddels iconische foto oplevert. Marijuana is legaal in Californië, waar de podcast wordt opgenomen. Toch moet Musk daarna meermaals ontkennen dat hij drugs gebruikt. De aandelen van Tesla nemen een duikvlucht en in de media wordt gespeculeerd over zijn mentale welzijn.

Volledig scherm Elon Musk met een joint in de Joe Rogan Podcast. © YouTube

Dogecoin

Musk heeft niet alleen invloed op de koersen van zijn eigen aandelen, maar gebruikt de bitcoin ook graag als speelbal. Begin dit jaar kondigt hij aan dat Tesla’s voortaan ook met de cryptomunt afgerekend kunnen worden en dat hij voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins heeft ingekocht.

Een paar maanden later blijkt Musk zich weer bedacht te hebben: bitcoins verbruiken toch te veel stroom en zijn milieuvervuilend. De omhooggeschoten koers zakt gelijk weer in, maar ondertussen twittert Musk wel de Doge omhoog, een cryptomunt die ooit als grapje is opgericht.

Coronavirus

Ook het coronavirus is een favoriet onderwerp van Musk. Hij vindt alle maatregelen aanvankelijk maar onzin en opent in mei 2020 gewoon zijn Tesla-fabriek in Californië, tegen alle regels in. Volgens hem waren de coronastatistieken gemanipuleerd.

In maart 2020 voorspelt hij dat er eind april van dat jaar nauwelijks nog nieuwe patiënten gevonden zouden worden. Daar krijgt hij geen gelijk in.

Zoon

Zelfs het krijgen van een kind geeft hij een eigen draai. Het vinden van een naam die aan alle regels voldoet, blijkt namelijk een opgave. Eerst geven Musk en zijn partner, de Canadese zangeres Grimes, hun zoon de opmerkelijke naam X Æ A-12 mee. X staat voor het onbekende, Æ is de elvenspelling van AI (artificiële intelligentie) en de A-12 is de voorloper van de SR-71, hun favoriete vliegtuig.

Maar cijfers in namen blijkt niet te mogen, en dus verandert de 12 naar XII. Zes weken later blijkt ook het karakter Æ niet in het alfabet te staan. Zo wordt de volledige naam uiteindelijk X AE A-XII.

Asperger

In mei van dit jaar is Musk gastpresentator van het Amerikaanse comedy-programma Saturday Night Live. Hij onthult dat hij Asperger heeft, een vorm van autisme. Ook maakt hij grapjes over zijn Twitter-gedrag en vat zichzelf heel helder samen: ,,Ik heb elektrische auto’s opnieuw uitgevonden en ik stuur mensen naar Mars in een raket. Dacht je dat ik ook een rustige, normale vent was?”

