Phishing toch weer in opkomst

'VS vragen bondgeno­ten om ban op smartphone­pro­du­cent Huawei’

23 november De Amerikaanse regering roept bondgenoten op om de Chinese smartphone- en netwerktechnologiegigant Huawei in de ban te doen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden met kennis van de zaak. Er zijn in Washington zorgen over risico's met cyberveiligheid rond Huawei.