Pijnlijke fout Galaxy S10: Sensor zet constant scherm aan in broekzak

De gloednieuwe Galaxy S10 - waar je afgelopen weekend alles over kon lezen op deze site - heeft een broekzakprobleem. Het scherm gaat aan terwijl het in de broekzak zit. Gebruikers klagen over een sneller leeglopende telefoon en noodmeldingen die vanaf het lockscreen worden verstuurd. Het is onduidelijk of de fout in alle S10-toestellen zit of slechts enkele.

Dat meldt Androidpolice op hun website. Vermoedelijk is een verkeerd afgestelde sensor de schuldige. Deze sensor zorgt ervoor dat het scherm uitgaat als je het toestel aan je oor houdt tijdens een belletje of wanneer het scherm in je broekzak zit. Dat laatste geldt dus niet voor de S10, een telefoon die overigens rond de duizend euro kost. Een gebruiker op Reddit meldt dat hij constant vibraties voelt omdat het toestel zijn ‘vingerafdruk’ niet herkende.

De helderheid aanpassen van het scherm heeft geen zin, meldt de website. Ook via instellingen is er niks aan te doen. Het enige wat S10-eigenaren kunnen doen is de ‘tap to wake’-functie uitschakelen. Bij die instelling moeten gebruikers de fysieke knop gebruiken om het apparaat te ‘ontwaken’.

Het is onduidelijk of het om een hardware of een software-probleem gaat. Bij een probleem met de software is een simpele update de oplossing. Bij hardware is het probleem moeilijker op te lossen. Google heeft nog niet gereageerd.

