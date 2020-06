Playstation 5-games en uiterlijk aangekondigd: lees hier alles over de nieuwe generatie

Daarna was het de beurt aan de exclusives voor Playstation 5. Het mysterieuze Returnal, over een astronaut die vast zit in een ‘timeloop’, en Sackboy: A Big Adventure, wat een spin-off is van het populaire Little Big Planet. Ook het racespel Destruction Allstars werd onthuld. Ook het door Legend of Zelda-geïnspireerde Kena: Bridge of Spirits gooit hoge ogen. Het klassieke Oddworld krijgt een nieuw deel op Playstation 5, genaamd Oddworld: Soulstorm. Het Japanse Ghostwire: Tokyo speelt zich af in een bovennatuurlijk - hoe kan het ook anders - Tokyo.