Pokémon Sword en Shield: Meer game, minder Pokémon

ReviewAfgelopen week kwam eindelijk de langverwachte nieuwe Pokémon-game op de markt. Ondanks de kritiek van de trouwe fans - die boos zijn vanwege het lage aantal Pokémon in de game - is het een prima spel geworden. Tweakers mocht al even stoeien met het spel. Dit is hun conclusie.

Vorig jaar kregen we in de vorm van Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee al een voorproefje van wat er mogelijk is op de Nintendo Switch. Het was een meer dan vermakelijk tussendoortje. De combinatie van het nostalgische oude avontuur met de nieuwe look en de combo met Pokémon Go werkte goed. Toch was ook te merken dat de basis van de game stokoud is. De game bevatte verouderde elementen en het was voor velen de zoveelste keer dat ze hetzelfde verhaaltje doorspeelden.

In de conclusie van Pokémon Let’s Go Pikachu schreven we dat de game ons weliswaar had vermaakt, maar dat we hoopten dat ontwikkelaars Nintendo en Game Freak bij de volgende game toch wat andere dingen zouden gaan doen.

Volledig scherm Pokémon Sword and Shield © Tweakers/Nintendo

Simpelweg het in een nieuw jasje gieten van de avonturen die we al kenden uit Kanto, Johto en de andere regio’s zou teleurstellend zijn. Gelukkig bleek op de gamebeurs E3 al dat Pokémon Sword en Shield, waarvan wij de Sword-variant testten, best wat nieuwe elementen zou gaan bevatten.

We maakten toen al kennis met het Dynamax-systeem dat een grote rol zal spelen in gevechten met gymleiders, en zagen hoe gyms nu iets andere uitdagingen kunnen bieden doordat elk gevecht wordt voorafgegaan door een ‘Gym Mission’ die je vaardigheden op een net iets andere manier test. Natuurlijk konden we ook voor het eerst rondlopen in de nieuwe Galar-regio en kennismaken met wat nieuwe Pokémon.

Minder Pokémon

Inmiddels zijn we maanden verder en zijn die Pokémon onderwerp van discussie. Wat heet, elke discussie over Sword en Shield wordt gekaapt en het gaat meestal om hetzelfde onderwerp: het niet voor handen zijn van een complete Pokédex. De nieuwe game bevat niet alle Pokémon. Lang niet alle, zelfs. Het totaal aantal Pokémon in de ‘National Dex’ komt nu uit op een getal boven de duizend, maar Pokémon Sword en Shield bevatten nog niet de helft van dat aanbod.

Er ontbreekt dus veel. Neem bijvoorbeeld Squirtle en zijn evoluties: niet te vinden in Sword en Shield. De reden daarvoor is simpel. Als alle Pokémon hadden moeten worden opgenomen, zou Game Freak veel meer tijd nodig hebben om al die beestjes te animeren. Dat voert de ontwikkelaar dan ook aan als hoofdreden waarom meer dan de helft van de Pocket Monsters zijn weggelaten.

Een te verdedigen keuze, maar wel eentje die op veel kritiek kan rekenen. Had de game niet gewoon meer tijd nodig? Of mag je van een studio niet verwachten dat er even duizend monstertjes worden geanimeerd? Een discussie waard, maar het feit is dat Pokémon Sword en Shield er nu liggen. Met een incomplete Pokédex, maar wel voorzien van een compleet nieuw avontuur.

Conclusie

Volledig scherm Pokémon Sword and Shield © Tweakers/Nintendo Toen we vorig jaar schreven dat de volgende grote Pokémon-game toch echt wat meer moest gaan bieden dan alleen de aloude elementen die ook in Let’s Go aan de orde van de dag waren, bedoelden we ongeveer wat Pokémon Sword en Pokémon Shield nu zijn. Op meerdere manieren blijkt dat we hier te maken hebben met een veel moderner spel.

Door het weghalen van ongewenste random encounters en de mogelijkheid te bieden om op vrijwel elk moment de samenstelling van je party te wijzigen, is dit de meest gestroomlijnde Pokémon-game tot nu toe. Het is sowieso al leuk om eindelijk weer eens een écht nieuw Pokémon-avontuur te kunnen spelen, in een nieuwe omgeving met nieuwe Pokémon.

Hoe verfrissend is het immers om battles in te gaan en eens niet meteen te weten wat het type - en dus de sterke en zwakke punten - is van de Pokémon tegenover je? Dynamax voegt een leuk extra laagje toe aan gevechten, en de Max Raid Battles zijn een leuk voorbeeld van hoe multiplayen een stuk gebruiksvriendelijker en ook leuker is geworden.

Het is jammer dat game op sommige momenten net te ambitieus lijkt voor de hardware van de Nintendo Switch, wat soms technische probleempjes oplevert. Daarnaast blijft het feit dat nog niet de helft van het totaal aantal Pokémon in de game zit een punt van discussie. In die discussie zal de een vinden dat deze game hoe dan ook een onvoldoende hoort te krijgen, terwijl een ander zich minder stoort aan de involledige Pokédex en zich gewoon lekker vermaakt met de Pokémon die er wél zijn. Wij zitten er zelf ergens tussenin.

Het ontbreken van een groot aantal door velen geliefde Pokémon is een minpunt. Game Freak had op zijn minst alleen in de namen een volledige lijst kunnen bieden, waarbij er misschien via updates of uitbreidingen nog wat extra beestjes in uitgewerkte vorm toegevoegd hadden kunnen worden. Dat lijkt niet te gaan gebeuren. Er komt waarschijnlijk wel een manier om je Pokédex uit Sword en Shield te exporteren naar een externe, wel volledige Pokédex, maar daar heb je in de game zelf natuurlijk niets aan. Het hoeft de pret zeker niet te drukken, al zal het dat voor sommige Pokémon-fans toch wel een beetje doen.

Cijfer: 8