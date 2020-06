Politie vraagt hulp van computerfanaten om cybercrime op te lossen

De politie gaat in zee met techwebsite Tweakers en vraagt de ruim 700.000 leden om mee te denken in verschillende digitale opsporingsonderzoeken. Uit de mensen die zich vrijwillig aanmelden, wordt een kleine groep van tech-experts samengesteld die via een besloten kanaal in contact staat met digitale rechercheurs. Op dat forum wordt informatie uitgewisseld over online misdrijven, waar de politie eerder in vastliep.

De nieuwe samenwerking wordt ‘Blueweb’ genoemd en is volgens de coördinator van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de politie, Franki Klarenbeek, te vergelijken met het bekende tv-programma Opsporing Verzocht. ,,Wekelijks kunnen we opsporingsonderzoeken oplossen dankzij tips en informatie van de kijkers.”

‘Deze mensen leven écht voor tech’

Nu criminelen steeds vaker technologie gebruiken, is Blueweb een logische stap, stelt Klarenbeek. ,,We delen opsporingsinformatie uit digitale onderzoeken met een doelgroep die daar bijzonder veel kennis en ervaring in heeft en bovendien heel groot is.” Tweakers omschrijft haar duizenden leden als ‘mensen die écht leven voor tech’. De site heeft maandelijks vier miljoen bezoekers op haar site.

Deelnemers van het Blueweb duiken als eerste in de zaak ‘26Ramsey’, die gaat over een groep criminelen die fraude pleegt door facturen van bedrijven te onderscheppen en de betalingsgegevens aan te passen. De fraudeurs hebben al vele honderdduizenden euro’s buitgemaakt en witgewassen via bitcoinconstructies. Ook is er vacature- en identiteitsfraude gepleegd. Een techteam van de politie doet al lange tijd intensief onderzoek naar dit misdrijf, maar dat leverde geen aanhoudingen op. De politie hoopt op nieuwe inzichten met hulp van de leden van Tweakers. Als proef werkt de politie ook in twee andere cybercrimezaken samen met de techsite.