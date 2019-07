Politiekorpsen waarschuwen voor ‘onveilige’ FaceApp, maar enige nuance is vereist

De app ging viral, maar raakte ook in opspraak. Met name de algemene voorwaarden van de app waren controversieel want daaruit bleek dat FaceApp veel mag doen met de geüploade foto’s. Ook het feit dat de app oorspronkelijk uit Rusland k omt werd vaak genoemd als argument waarom die niet te vertrouwen zou zijn. ,,Voor deze, op het eerste gezicht onschuldige app, willen wij u waarschuwen”, schrijft het Maastrichtse korps. ,,De Faceapp is een product van een Russisch bedrijf. De Europese privacywetgeving is hier dus niet van toepassing.”

Onjuist

In dit specifieke geval is het maar de vraag of de politie de aangewezen partij is om te waarschuwen voor een app als FaceApp. Dat durft de woordvoerder ook niet te zeggen. ,,Dit Facebook-bericht was een initiatief van het basisteam Maastricht. We weten niet precies waarom ze dat zo hebben geplaatst, daar hebben we op dit moment zelf ook vragen over uitstaan. De vraag is of wij wel de aangewezen partij zijn om dit advies te geven, en of dit advies überhaupt klopt.” Hij vervolgt dat de communicatieafdeling niet alle berichten kan en wil controleren, maar: ,,Ik denk niet dat dit onze keus was geweest om te plaatsen.”