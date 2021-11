Populair onlinegamingbedrijf Roblox weer online na twee dagen durende storing

Groei internet­ver­koop niet langer door het dak

Het zijn zeker nog dubbele cijfers, maar een recordgroei zoals begin dit jaar zat er tijdens het tweede kwartaal niet meer in voor Europese webwinkels. In april, mei en juni spendeerden Nederlandse consumenten meer dan 800 miljoen euro bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie. Dit is bijna 17 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar een stuk minder dan de 64 procent groei die tijdens het eerste kwartaal werd gehaald.

22 oktober