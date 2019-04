Porno kijken op wifi Universiteit Twente mag, maar alleen op eigen apparaat

Mirjam Bult, vicevoorzitter van het college van bestuur, laat weten: “Als je hardware van de UT privé gebruikt, dan geldt de gedragscode, want wij zijn verantwoordelijk.’ Jelle Ferwerda (Campus Coalitie) wees erop dat de gedragscode verder gaat dan nationale wet- en regelgeving op het gebied van ‘seksueel getinte’ websites, oftewel porno. ‘Dat is niet verboden. Je kunt niet bepalen wie welke sites bezoekt in privétijd.’



Daar was Bult het mee eens, maar dat moet dan wel op een eigen apparaat. ‘Privégebruik op een UT-device is in beperkte mate toegestaan’, zei ze. Dat ligt anders met de campus-wifi, dat is openbaar en daarvoor gelden de nationale regels. ‘Pas als je inlogt op het UT-systeem valt het gebruik onder onze verantwoordelijkheid’, lichtte ze toe.