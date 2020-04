Quarantaine-tip: ‘Ori and the Will of the Wisps’ zorgt voor emotionele momenten

Gevoelsmatig is het nog niet eens zo lang geleden dat het spelaanbod op de Xbox One, PC en later Nintendo Switch werd verrijkt met de komst van de game ‘Ori and the Blind Forest’. De sfeervolle platformgame scoorde met zijn soepele gameplay, die steeds veranderde om het spel fris te houden. Nu is het vervolg er. Dat biedt volop afleiding in deze corona-tijden.

Het eerste deel toonde hoe Ori uit de Spirit Tree viel en de magie en pracht en praal van het bos herstelde. In ‘Ori and the Will of the Wisps’ komt Ori in Niwen terecht, een stuk natuur dat gehinderd wordt door boosaardige invloeden die zorgen voor verval. Die fase van het spel volgt op de opening, waarin te zien is hoe Ori’s kleine uilenvriendje Ku moeite heeft met vliegen.

Uiteindelijk bevestigen Ori en zijn vrienden een extra veer aan de vleugels van Ku, die het mogelijk maakt te vliegen. Daarop vliegt Ku een stukje met Ori op de rug, maar helaas stort het duo neer in Niwen en raken de twee van elkaar gescheiden. De opzet van het verhaal van Ori and the Will of the Wisps is simpel maar doeltreffend, en het zet de sfeer meteen goed neer. In die openingsscène stort de game al zoveel tederheid over je heen dat het haast onmogelijk is om niet direct begaan te zijn met het lot van Ori en Ku.

Simpel begin

De game begint simpel genoeg. Ori heeft nauwelijks speciale gaven en kan dus nog lang niet overal bij of door. De manier waarop de spelwereld is opgebouwd, is een van de charmes van het spel. Het moerasachtige gebied waarin je begint, herbergt bijvoorbeeld geheimen die je pas later kunt ontdekken. Dat maakt het verkennen van de spelwereld doorlopend leuk.

Op de kaart, die je zelf opbouwt door te verkennen, kun je precies zien waar er stukken zijn die je nog niet hebt gezien. Natuurlijk volg je primair de rode draad van het verhaal en kom je vanzelf in een volgend gebied, maar als je weer wat nieuwe vaardigheden hebt geleerd, is het raadzaam om af en toe even terug te gaan naar eerdere zones. Vaak kun je dan ineens ergens wel langs of door, waar dat eerder nog niet kon.

Volledig scherm Ori and the Will of the Wisps © Tweakers

Het zijn deze vaardigheden, en de manier waarop ze jouw versie van Ori meer en meer vormgeven, die van Ori and the Will of the Wisps een bijzondere game maken. Al is de sfeer die door de prachtige beelden en vooral ook door de fantastische muziek wordt neergezet, eigenlijk het sterkste punt van deze game. De manier waarop je Ori opbouwt en eigenschappen gebruikt die passen bij je speelstijl, is eveneens een sterk onderdeel.

Muziek

Ori and the Will of the Wisps is een game waar we enorm van hebben genoten. De game ziet er mooi uit, beschikt over geweldige muziek en scoort daarmee uitstekend op het gebied van sfeer. De gebeurtenissen in het verhaal worden dus perfect begeleid, waarbij ook gezegd mag worden dat het tempo en de balans in dat verhaal beter zijn dan in voorganger Ori and the Blind Forest.

Volledig scherm Ori and the Will of the Wisps © Tweakers

Daarnaast deelt Ori and the Will of the Wisps een aantal pluspunten met dat vorige spel. De manier waarop je als speler steeds nieuwe mogelijkheden krijgt in de gameplay, is er zo een, en dat zorgt ervoor dat de game steeds fris blijft. Het is leuk dat je wat keuzes kunt maken in welke aanvallen/acties je hebt en met welke upgrades je Ori ondersteunt.

Doordat je steeds nieuwe vaardigheden leert, open je nieuwe delen van de spelwereld waar je eerder niet bij kon. Dat maakt dat Niwen verkennen leuk blijft; meer dan bij andere games is het verzamelen van alle shards, orbs en andere verzamelwaar die Ori sterker maken, een doel op zich.

Het is jammer dat er niet wat meer variatie in de vijanden zit, en de technische problemen die met name in ‘freezes’ tot uiting komen, kosten het spel punten. Maar ook met die minpunten in het achterhoofd is Ori and the Will of the Wisps een heerlijke platformgame vol prachtige, emotionele momenten.