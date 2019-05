Rabbijnen pleiten voor joodse emoji met keppel

Koken & eten Tot op de gram nauwkeurig: dit zijn de beste keukenweeg­scha­len

28 mei In de keuken hoeft niet elk ingrediënt gewogen te worden. Een snufje is vaak prima, maar soms is het toch wel handig om precies te wegen, bij het bakken bijvoorbeeld. Een handzame keukenweegschaal hoeft niet veel te kosten, maar niet elk exemplaar is even goed, zo blijkt uit een test van de Consumentenbond.