Racistische tweets op account Twitter-topman

Op Dorsey’s eigen Twitter-account, met ruim 4,2 miljoen volgers, verschenen onder meer berichten als ‘Hitler is onschuldig’. In een retweet stond zelfs dat ‘nazi-Duitsland niets verkeerds gedaan heeft’.

De berichten waren al viral gegaan toen Twitter ingreep en de teksten begon te verwijderen. Sommige tweets stonden zo’n half uur online voor ze werden verwijderd.

Twitter zegt bezig te zijn met een onderzoek naar de hack. Het bedrijf blokkeerde al wel accounts die door de hacker of hackers werden geretweet. Ook is het profiel geblokkeerd dat verantwoordelijk lijkt voor de inbraak.

In sommige tweets stond de hashtag #ChucklingSquad. Dat is mogelijk een verwijzing naar de identiteit van de hackers. Vorige week had een groepering die zich zo noemde het al gemunt op beautyvlogger James Charles, YouTuber Shane Dawson en komiek King Bach.

In juli werd het account van de politie van Londen nog gekraakt. De hashtags #chucklingsquad en #ChucklingHela werden toen ook gebruikt in de tweets. Volgens de politie zat een jonge man achter de aanval. Het ging om een tiener of twintiger -bekend onder het pseudoniem Cal of @Cal086- die in de Verenigde Staten zou wonen.