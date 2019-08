Recherche neemt computers en telefoons Dream or Donate in beslag

Gisteren nam de recherche computers en telefoons in beslag van Dream or Donate, zo laat de politie desgevraagd weten. ,,In het kader van het oriënterende onderzoek hebben we deze gegevensdragers in beslag genomen”, zegt woordvoerster Anne Coenen van de politie in Oost-Nederland. ,,Ook krijgen we aangiftes binnen, alleen is nog niet duidelijk om hoeveel aangiftes het exact gaat. Dat komt omdat de aangiftes momenteel overal in het land binnenkomen. Het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld bellen naar het Regionaal Servicecentrum en dat er eerst een afspraak gemaakt wordt om de aangifte op te nemen.”

Onderzoek

Omdat Dream or Donate in Zwolle was gevestigd, is de politie-eenheid Oost-Nederland leidend. ,,Onze recherche pakt het op, wij draaien het onderzoek”, vertelt Coenen. Daarbij gaat het nog niet om een officieel strafrechtelijk onderzoek, maar om een oriënterend onderzoek naar de aangiftes om vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit.



Coenen: ,,We moeten eerst de aangiftes inventariseren, kijken waar we mee te maken hebben en wat we er mee kunnen. Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen daadwerkelijk aangifte doen. Als we de aangiften hebben onderzocht en het blijkt dat er sprake is van strafbare feiten, dan is het aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of er wordt overgegaan tot strafvervolging.”