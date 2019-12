Rechtbank: KPN mag opheffen merk XS4ALL doorzetten

De ondernemingsraad vroeg onder meer om een onderzoek naar de gang van zaken bij KPN en XS4ALL. Ook wilde de vertegenwoordiging dat er een tijdelijk bestuurder bij XS4ALL zou worden aangesteld. Die verzoeken zijn afgewezen. Volgens de rechters is het besluit goed genoeg onderbouwd en is er genoeg rekening gehouden met het belang van XS4ALL. Ook heeft het geen ingrijpende gevolgen voor het personeel, omdat er geen gedwongen ontslagen vallen.



Bestuursvoorzitter Joost Farwerck van KPN zegt in een reactie: ,,Het is goed dat er nu duidelijkheid is. Voor mij is het nu belangrijk om eerst in overleg te gaan met de medewerkers van XS4ALL. Ik wil in het begin van het nieuwe jaar onderzoeken hoe we hier samen een succes van kunnen maken. Voorlopig verandert er niets aan onze dienstverlening voor klanten.”



De ondernemingsraad is teleurgesteld. ,,We hadden dit graag anders gezien. Onze argumenten blijven staan, we zijn er nog steeds van overtuigd dat dit niet de juiste stap is. Dat het niet goed is voor klanten, voor medewerkers en voor het bedrijf.” De raad denkt nog na over vervolgstappen om te proberen XS4ALL toch te behouden.