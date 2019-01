Rel om robot: VS klaagt Huawei aan voor stelen bedrijfsgeheim T-Mobile

Het bedrijf zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan diefstal van handelsgeheimen van T-Mobile US. Het onderzoek naar de kwestie, die al in 2014 aanhangig werd gemaakt, is dusdanig vergevorderd dat een strafzaak aanstaande is, aldus de krant.



T-Mobile gebruikt een robot genaamd Tappy om zijn smartphones te testen. Het handige apparaat simuleert de aanraking van menselijke vingers op het telefoonschermpje en doet dat in een duizelingwekkend tempo. Wekenlang gebruik worden zo binnen één dag nagebootst.



Huawei zou achter bedrijfsgeheimen van de telecomprovider zijn gekomen en technologie van de robot, die in een laboratorium in Washington staat, hebben ontvreemd. Medewerkers van Huawei zouden de robot hebben gefotografeerd en hebben geprobeerd er onderdelen van af te halen.