Review: De Google Nest Hub meet je slaap zonder gedoe met wearables

Je slaap bijhouden zonder dat je een gekke matras of wearable hoeft aan te schaffen: het is precies wat Google belooft met zijn nieuwe Nest Hub. Maar hoe goed werkt die slaaptracking nu echt?

De zoekmachinegigant verkoopt al een paar jaar slimme Hub-schermpjes, eerst onder de naam Google Home Hub. In feite is het een slimme luidspreker zoals we die van het bedrijf kennen, met daar bovenop een schermpje voor extra informatie.

Later werd het scherm omgedoopt tot de Nest Hub. Die bleek populair in de keuken, waar de gadget dienst doet als bijvoorbeeld receptenboek, kookwekker of mini-tv om op te Netflixen. Met de vernieuwde Nest Hub hoopt het techbedrijf nu ook de slaapkamer te veranderen.

Weinig veranderd

Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd aan de nieuwe Hub. Het ontwerp is identiek, hoewel het scherm nu iets strakker op het glas is gemonteerd. De ingebouwde speaker is ook luider dan we gewend waren.

De belangrijkste vernieuwing in het apparaatje zit verborgen in de schermrand. In de Nest Hub zit een zogeheten Soli-sensor verstopt. Dit is geen camera, maar hij kan wel bewegingen in de ruimte registreren. Handig voor bijvoorbeeld timers, die voortaan met een handgebaar uitgeschakeld kunnen worden.

Slaapmeter

Die sensor wordt vooral gebruikt om je slaap te meten. Hij ziet kleine bewegingen in je borstkas. Kunstmatige intelligentie getraind door Google kan uit jouw borstbewegingen vervolgens afleiden hoe goed je slaapt, waardoor een duidelijk beeld van je slaappatroon moet ontstaan.

Die informatie combineert Google vervolgens met extra data van andere sensoren. Vangt de microfoon veel hoestgeluiden op, of wordt een hoge kamertemperatuur tijdens het slapen gemeten? Dan kan de Nest Hub vertellen dat dit je nachtrust beïnvloedt.

Geen camera

Omdat de Nest Hub hier een speciaal soort sensor voor gebruikt, wordt je slaap gemeten zonder dat je ineens een camera op je nachtkastje moet zetten. Toch een fijn idee: niet iedereen wordt ‘s nachts immers graag gefilmd.

Google belooft daarnaast dat de slaaptracking een privacybewuste functie zal blijven. Op termijn zal de techreus de nieuwe optie achter een abonnement verstoppen, wat betekent dat je maandelijks moet betalen om je slaap te blijven volgen. Daar staat tegenover dat je slaapdata niet wordt ingezet voor bijvoorbeeld advertenties of andere privacygevoelige initiatieven.

Slaaptest

Maar hoe goed werkt die slaaptracking nu precies? Onze collega’s bij Tweakers hebben de nieuwe functionaliteit uitgebreid getest, door twaalf nachten lang de resultaten van het apparaat te vergelijken met vier andere slaapsensoren. Daarbij hield de tester ook bij hoe laat hij wakker werd, voor het geval geen van de sensoren het bij het rechte eind had.

In onderstaande grafiek is te zien hoe de Nest Hub zich verhield vergeleken met de concurrentie. ,,Wat opvalt, is dat de Nest Hub (2nd gen) over het totaal van zeven nachten dicht in de buurt komt van de andere trackers”, concludeert de technologiesite,. ,,Hij registreert tijdens de zeven nachten gemiddeld 6:36 uur slaap, iets meer dan de Polar Vantage V2, die gemiddeld op 6:32 uur uitkomt.”

“Onze test laat zien dat de nieuwe Nest Hub slaap goed lijkt te loggen. Het apparaat herkent vrij nauwkeurig wanneer we op bed gaan liggen, in slaap vallen en ontwaken. Daarbij worden ook de ademhalingsfrequentie en perioden waarin je snurkt of hoest, gemeten en houdt de Nest Hub bij hoe het licht in de ruimte verandert.”

(Niet zo) slimme suggesties

Wat die slaaptracker vervolgens met die informatie doet, is een tweede punt. Google laat op het scherm suggesties zien wat je met de gemeten slaapinformatie kunt doen, maar dat komt niet altijd goed uit de verf. ,,Zo kregen wij na twaalf nachten, ondanks de gemiddeld (te) korte slaapduur tijdens deze testperiode, een ‘pluim voor het op schema blijven’”, viel ook Tweakers op. Bij onze eigen tests verschenen ook vaak meldingen die amper aansloten op onze afgelopen nachten. Het zijn kinderziektes waar Google op termijn wellicht een oplossing voor vindt.

Daarnaast is het een apparaat dat zich vooral leent voor een specifieke slaapsituatie. Onze eigen Nest Hub registreerde veelvuldig hoesten tijdens het slapen, maar dat bleek afkomstig van een babyfoon op hetzelfde nachtkastje. En wissel je soms van plek in bed met je partner, dan zeggen de metingen niks over alleen jou.

Conclusie

Dat haalt niet weg hoe verrassend goed deze technologie lijkt te werken. Concurrerende slaapsensoren vergen vaak een hoop van je, omdat je bijvoorbeeld een gadget om je pols opgeladen moet houden. De Nest Hub staat simpelweg op je bed gericht en redt zich daarna prima. Het is misschien wel de beste manier om je nachtrust zonder gedoe bij te houden - mits je geen bezwaar hebt tegen een Google-sensor op je nachtkastje.