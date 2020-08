Samsung kondigt opvolger van vouwbare telefoon aan

VIDEO OnePlus Nord Review: luxe functies op telefoon van 400 euro?

16:26 De laatste en enige poging van smartphonemaker OnePlus om een betaalbare telefoon op de markt te brengen, dateert alweer van 2015. We hebben het over de OnePlus X, die we destijds best konden waarderen. Nu - vijf jaar later - probeert OnePlus de middenklasse opnieuw voor zich te winnen, met de Nord. De experts van Tweakers bekeken of OnePlus eindelijk weer een hit te pakken heeft.