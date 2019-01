‘Samsung's nieuwste vlagschip in S10-serie gaat 1599 euro kosten’

Review Deze gloednieu­we telefoon is met 40 minuten volledig opgeladen

21 januari Het Chinese bedrijf Oppo timmert al een tijdje aan de weg en is sinds kort ook te vinden in ons landje. Het bedrijf heeft uitgesproken Nederland te willen veroveren met goede, betaalbare smartphones. Ze begonnen met de Find X, die niet echt goed verkocht, maar een goede start. Nu is er de RX17 Pro, een telefoon met een uitschuifbaar klepje voor de camera's en een supersnelle laadfunctie.