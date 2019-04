'Samsung stelt lancering opvouwbare telefoon uit na problemen met scherm’

Bang voor nepnieuws: Sri Lanka legt sociale media het zwijgen

9:38 De Sri Lankaanse autoriteiten hebben, uit angst voor provocerende reacties na de zelfmoordaanslagen van gisteren, de toegang tot veruit de meeste sociale media geblokkeerd. De vrees dat opruiende berichten mogelijk tot meer bloedvergieten leiden, is groot. Het besluit toont ook het gebrek aan vertrouwen in de internetbedrijven, die niet in staat blijken dergelijke inhoud te weren.