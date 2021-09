Schatrijke tech-ondernemer (46) uit Nederland schenkt ruim 1 miljoen euro aan Duitse milieupartij

De techondernemer droeg eerder dit jaar 1 miljoen euro bij aan de verkiezingscampagne van D66 en 350.000 euro aan die van de PvdD. De 46-jarige Schuurman, die rijk werd met onder meer de beursgang van een softwarebedrijf, maakt zich erg bezorgd over de klimaatcrisis en wil politieke partijen steunen om daar meer aandacht voor te krijgen.

Proporties

,,Waar het op neerkomt is dat de klimaatcrisis zulke proporties aanneemt dat steeds meer delen van de wereld in brand staan of ongewenst onder water, kijk naar New York”, zegt hij tegen het ANP. ,,Klimaat kent op geen enkele wijze grenzen en Duitsland is misschien wel het meest toonaangevende land in Europa en daarmee ook op wereldschaal heel belangrijk.”

“De Groenen in Duitsland hebben een pragmatisch en ambitieus duurzaamheidsprogramma”, vervolgt Schuurman. “De leiding, Annalena Baerbock en tweede man Robert Habeck, draagt die agenda heel goed uit. Het is aan de Groenen om te bepalen wat ze met het geld doen. Ik ben geen lid van die partij en bemoei me nergens mee.”

Schuurman legde begin maart van dit jaar bij Op1 uit waarom hij een miljoen aan D66 en 3,5 ton aan Partij voor de Dieren gaf:

Sterk leiderschap

Wat Schuurman naast “sterk leiderschap” aanspreekt in de Groenen is “dat als huishoudens duurder uit zijn doordat er meer energie uit schone bron moet komen, zij er rekening mee houden dat mensen worden gecompenseerd. Wat ik verder goed vind is dat ze niet alleen maar met de vuist op tafel slaan. Ook hebben ze een degelijke agenda voor Europese samenwerking, zeker voor de klimaatcrisis.”

Schuurman heeft Baerbock nooit ontmoet, maar wel een keer via een videocall gesproken. Met een team van de partij zijn inhoudelijke gesprekken gehouden. Dat de Groenen in de peilingen zijn afgezakt naar de derde plek achter de christendemocraten en sociaaldemocraten baart hem geen zorgen. ,,De belangrijke klappers worden in de laatste weken gemaakt. Wat mij betreft ligt het in Duitsland nog open. Je ziet dat ook in de publieke opinie. Net als in eerder in Nederland zijn er veel zwevende kiezers. Veel Duitsers zijn serieus aan het nadenken over Baerbock. Ik kijk er met zeer veel interesse naar, het worden heel belangrijke verkiezingen.”

Advies

Een woordvoerder van de Duitse Groenen bevestigt tegen de Duitse krant Handelsblatt dat de vereniging achter de partij de 1,25 miljoen heeft ontvangen. Volgens de Duitse wet moeten donaties van meer dan 50.000 euro onmiddellijk worden gemeld aan het parlement. Dat is gebeurd.

Voor de donaties in Nederland liet Schuurman zich adviseren door hoogleraren en kwam uit bij D66 en de PvdD. GroenLinks is volgens hem minder goed in staat gebleken om klimaatonderwerpen op de agenda te zetten. ,,Waar ik heel blij mee ben, in het gesprek in de Nederlandse politiek heeft klimaat een heel prominente plek. Met de koers van nu ga je in een enorme storm terechtkomen, ga je die storm in of ga je koers verleggen?”, vraagt hij zich af. ,,Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt.”

Op de vraag of zijn volgende donatie naar Frankrijk gaat, waar er ook verkiezingen aankomen, zegt Schuurman dat hij naar “heel veel landen” kijkt. ,,Politiek is natuurlijk ingewikkeld, elk land heeft eigen regels en wetten en ik heb eigen morele kaders. Als je iets doet moet je dat goed en transparant uitleggen. Voor welke landen aan de beurt zijn heeft hij geen routekaart. ,,Het is meer kijken wat er op je pad komt.”

