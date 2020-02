'Scherm Galaxy Z Flip kan al beschadigen door vingernagels’

The Boring Company van Elon Musk is klaar met graven eerste tunnel

11:06 Het tunnelgraafbedrijf van Elon Musk, The Boring Company, is klaar met de boorwerkzaamheden voor een tunnel in Las Vegas. Een mijlpaal voor het bedrijf, aangezien het de eerste tunnel is. Las Vegas wordt overigens de komende tijd nog van meer tunnels voorzien.