Screenshots tonen donkere modus WhatsApp Web en Desktop

De testversie van de donkere modus zit in browserversie WhatsApp Web en in desktopapp WhatsApp Desktop. Dat is in versie v0.4.930, meldt ontwikkelaar Mahesh Wijerathna, die de donkere modus in de code ontdekte. WhatsApp voegde al eerder een donkere modus toe aan zijn app voor Android en sinds kort zit hij ook al in de bèta voor iOS.