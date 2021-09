Slecht tv-geluid bij films en series? Zo zorg je dat gesprekken luider zijn

Een van de grootste irritaties tijdens het kijken van een film of een serie is het wisselende volume. Tijdens dialogen kan het geluid zacht klinken, waardoor je het volume omhoog krikt met je afstandsbediening… om vervolgens snel het geluid weer zachter te zetten bij actiescènes wanneer de explosies en de spannende muziek opeens door de boxen brullen. Buren boos, baby wakker, de zin om verder te kijken ebt met de minuut weg.

Veel geluidsproblemen komen door het feit dat televisies zo dun zijn, dat er steeds minder ruimte is voor de (standaard)speakers die veelal onder of aan de zijkant zijn ingebouwd. Niet voor niets is de vraag naar, en het aanbod van losse soundbars flink gestegen. Maar voordat je direct je creditcard trekt of je spaarpot aanspreekt, eerst een paar handige tips om je tv-geluid te verbeteren.

Controleer de geluidsinstellingen van je televisie

De meeste tv’s hebben instellingen om het geluid te verbeteren. Als het op dialogen aankomt is het belangrijk dat met name lage tonen als stoorzender van verstaanbare spraak kunnen optreden (vooral Nederlandse films met opvallend veel mompelende hoofdrolspelers hebben hier last van). In plaats van te spelen met individuele schuiven voor lage en hoge tonen, is het verstandig om te beginnen met standaard ingestelde geluidsmodi. Die zijn bij de meeste moderne tv’s aanwezig.

Via het instellingenmenu van je tv ga je op zoek naar het onderdeel ‘Audio’ of ‘Geluid’. Meestal krijg je dan een aantal voorkeursprofielen te zien. Indien aanwezig zijn zaken als ‘Dialog’, ‘News’ of ‘Speech Boost’-opties zeer aan te raden. Zijn deze opties niet beschikbaar, dan is iets als ‘Movie’ of ‘Standard’ de beste optie om uit te kiezen. Zaken als ‘Bass Boost’ en surround-effecten werken nadelig op het geluid van dialogen. Zet die dus uit.

Controleer of configureer je externe speakers

Een gouden regel: losse, externe speakers klinken bijna altijd beter dan ingebouwde speakers. Er zijn een paar handige tips om deze losse hardware beter te laten functioneren. Een losse soundbar kun je net als je tv instellen. Ook hier kun je veelal via een app voorkeuren of profielen instellen waarbij je de voorkeur geeft aan spraakversterking of een filmmodus.

Als je over een subwoofer beschikt kan die soms zo hard afgesteld staan, dat hij het andere geluid overstemt. Ook hier geldt, stoei met de instellingen totdat je tevreden bent met het geluid.

Van de muur, niet in de kast

Je soundbar of losse boxen kunnen ook te dicht bij de muur staan. Ze iets van de muur af zetten is altijd beter. Mensen hebben de neiging hun apparatuur zo strak mogelijk tegen muren aan te plakken, maar speakers gedijen bij wat vrije ruimte om hen heen. Zet losse speakers nooit in een kast.

Zorg ook dat de speakers een goede hoogte hebben. Veel audiozaken hebben speciale paaltjes of steunen om losse speakers aan te bevestigen zodat ze op een goede luisterhoogte komen.

Investeer in nieuwe apparatuur

Wil niks werken, dan is het misschien tijd om te investeren in nieuwe apparatuur. Met een relatief bescheiden investering upgrade je je televisiegeluid en kun je weer jaren vooruit. Zo heeft Philips een losse 2.0 stereosoundbar voor rond de 80 euro (de Philips TAB5105), en hebben Sony en Samsung ook oplossingen van rond de 100 à 130 euro.

Heb je een groter budget, dan zijn er nog veel meer opties. Zo heeft Sonos heet van de naald de Beam (Gen 2) soundbar aangekondigd, maar daar mag je vanaf 5 oktober wel 499 euro voor neertellen. Tot dan is de oude Beam te koop voor 449 euro.

Surroundgeluid

Voor dat geld kun je ook een losse soundbar, subwoofer en achterspeakers aanschaffen. Het voordeel van losse speakers is dat je de soundbar in deze samenstelling veelal als een toegespitst middenkanaalluidspreker huisvest. Dialogen bij films komen hoofdzakelijk uit het middenkanaal, en het kan echt helpen om het volume daarvan onafhankelijk te kunnen verhogen.

Ben je van plan een nieuwe televisie te kopen, dan is het wellicht een overweging waard om naar een hoger segment tv's te kijken. Zo hebben de duurdere Philips OLED-tv’s een samenwerking met audiomerk Bowers & Wilkins, die speciaal de geïntegreerde speakers leveren. Dit zijn hoogwaardige speakers en daarbij heb je echt geen losse soundbar meer nodig. Maar dat mag dan ook wel voor de prijs die je voor dergelijke televisies betaalt.

