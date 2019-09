Slim horloge redt Bob’s leven na flinke smak

Dat meldt One More Thing op basis van een Facebookpost van Bob’s zoon, Gabe Burdett. Volgens zijn zoon hadden de twee afgesproken om samen te gaan wielrennen, maar was vader Bob eerder vertrokken. Ineens kreeg zoonlief een melding van een harde val inclusief de locatie, rechtstreeks vanaf de Apple Watch.

Bob kwam bij in de ambulance en heeft geen blijvende schade gekregen door het ongeluk. Hij maakt het goed, maar wijst iedereen erop om een soortgelijke functie aan te zetten in apparaten. ,,Het heeft mijn leven gered. Zonder dit apparaatje had het zomaar anders kunnen aflopen’’. De Apple Watch was er slechter aan toe dan Bob zelf: het scherm is flink gebarsten. Toch doet het apparaat het gelukkig ook nog, aldus Bob.