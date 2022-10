Slimme ‘nanoverf’ zorgt dat je auto iedere dag een andere kleur heeft

Van verf met nanobots tot een mouw voor je onderarm waarmee doven kunnen horen. Op de Dutch Design Week in Eindhoven is te zien hoe wij in de toekomst (waarschijnlijk) gaan leven. Bijna alles kan, maar willen we dat wel?

Het is de nachtmerrie van iedere schilder, maar een droom voor doe-het-zelvers: verf die met een druk op de knop van kleur verandert. Volgens Koert van Mensvoort, directeur van het Next Nature Network, is het binnen tien jaar op de markt.

,,In de verf zitten magnetische nanobots en op de muur zit een aparte coating. We kunnen nu al een kleine stip maken. Een groot oppervlakte moet over een paar jaar ook mogelijk zijn”, aldus Van Mensvoort.

,,Voor de verf is voorlopig geen businesscase, want een blik gewone verf is goedkoper. Als het ooit toegepast gaat worden, is dat bij auto’s. Hoe mooi is het, als je de ene dag een blauwe auto hebt en de andere dag een rode?”

Winkel vol nanotech

Het Next Nature Network ontwikkelt speculatieve toekomstscenario’s die het debat moeten stimuleren over de wereld van morgen en de rol van technologie daarin. De verf staat in een nano-supermarkt, een fictieve winkel met producten die binnen tien jaar op de markt moeten komen.

Een ander getoond item is de Epicur, een chocoladebonbon die ook een medicijn is. Neem er één per dag en het voorkomt dat je hiv krijgt. Totale onzin? Van Mensvoort bestrijdt dat: ,,Hier liggen alleen producten die technologie gebruiken waarvan we denken dat het er echt kan komen.”

Twintig jaar geleden de smartphone voorspeld

,,Tien jaar geleden lag hier bijvoorbeeld een smartphone die je hartslag meet. Onzin dachten mensen, maar nu is het er. En twintig jaar geleden had niemand een smartphone. Nu voelt het alsof je een ledemaat mist, als je zonder de deur uitgaat. ”

Het is wel lastig te voorspellen welk toekomstbeeld realistisch is, weet hij zelf als de beste. ,,We toonden hier eerder een mobiele telefoon die je kon opladen met een bonsaiboom. Dat leek me onzin, en ik heb het weggehaald. Maar in 2015 was er een wetenschapper die energie uit planten haalde in plaats van uit zonnepanelen.”

Mobiel opladen met buikvet

Van Mensvoort toonde ook de ‘energy belt’, een riem die buikvet omzet in energie waarmee je bijvoorbeeld je mobieltje op kunt laden. ,,Je zult - als het er ooit komt - wel een gaatje in je buik moeten prikken. De vraag is of mensen dat willen.”

,,Hetzelfde geldt voor het Twitter-implantaat dat we hier tonen. Een klein apparaatje tweet informatie over je lichamelijke conditie naar je sociale netwerk en informeert de huisarts als er iets niet in orde is. Bij een gezonde levensstijl krijg je korting van je zorgverzekeraar. We denken dat zo’n chip er binnen tien jaar is, maar horen nu al van veel mensen dat ze dit niet willen.”

Kleding waarmee doven kunnen ‘horen’

De toekomst gaat dankzij low en high tech sowieso veranderen, zo bleek wel uit andere presentaties op de Dutch Design Week. Van blinden die met een chip in hun hoofd weer kunnen zien tot kunstmatige intelligentie die artsen helpt om diagnoses te stellen.

En ook aan de doven is gedacht door ontwerpers. Bezoekers van de DDW kunnen een mouw voor hun onderarm testen, voorzien van allerlei sensoren. Er worden trillingen mee afgegeven.

,,De mouw is gekoppeld aan een minicomputer en luistert naar je gesprekken. De dingen die mensen tegen je zeggen worden vertaald in trillingen. Iedere klank in een woord heeft een eigen trilling”, aldus één van de ontwerpers die erbij staat. ,,De ‘o’ maakt bijvoorbeeld een ronde trilling, zo zijn er 39 fonetische patronen. Je hoeft alleen die 39 trilpatronen te kennen. Het is dus een nieuw zintuig.”

Doven en slechthorenden hebben er als eerste baat bij, maar op termijn moet je zo zonder een taal te leren ook andere talen verstaan. ,,Een taal als Chinees leren kan ook, maar de fonetische taal is makkelijker om te leren. Het duurt nog wel even voordat het op de markt is, maar we gaan er de komende jaren hard aan werken.”

