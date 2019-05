Slimme speaker in huis? Dit is wat je er mee kan

Met slimme speakers van Google, Amazon en een aantal andere audiomerken breng je de kracht van artificiële intelligentie (AI) naar je woonkamer. Veel trendwatchers schatten dat ze echt op doorbreken staan, als ze tenminste de kinderschoenen weten te ontgroeien. We gingen even na wat je er nu al mee kan doen.

Google Home, Amazon Echo en Apple HomePod kruipen de woning binnen bij early adopters van nieuwe technologie, maar van een verovering kunnen we voorlopig nog niet spreken. De groei van de markt is nog traag - zo’n half miljoen Nederlanders heeft er één - en dé toepassing die het nut van artificiële intelligentie in huis duidelijk maakt is volgens velen eigenlijk nog niet gevonden. Dit kan je er wél al mee doen.

Muziek afspelen

Volledig scherm © EPA Niet voor niets heten de genoemde toestellen ‘smart speakers’, want eigenlijk zijn het klassieke luidsprekers, met een paar ingebouwde microfoons en een antenne om ze draadloos te verbinden met het internet, waar ze toegang krijgen tot het achterliggende AI-systeem. Wil je Crazy in Love van Beyoncé nog eens horen? Dan moet je zelf niet meer op zoek, maar diept je slimme speaker het voor je op uit Spotify of iTunes. Het is ook om die reden dat een aantal bekende audiomerken, waaronder Sonos, Bose en Harman Kardon, de systemen van Google of Amazon (of beide) in een paar van hun losstaande speakers inbouwden.

Niet alle slimme speakers zijn helemaal gericht op de muziekmarkt, ondanks de naam. De Google Home Mini bijvoorbeeld, de betaalbare slimme speaker van Google, kan wel muziek afspelen maar dat klinkt nauwelijks beter dan je eigen telefoonluidspreker. Zo’n speaker is dus enkel voor andere functionaliteiten.

Info opzoeken

Een van de sterkste kanten van zo’n slimme speaker is draadloze kennis. Zo is het bij uw redacteur weleens voorgekomen dat de speaker uitkomst biedt tijdens een discussie. ,,Hey Google, wanneer is Martin Luther King geboren‘’, bijvoorbeeld. Ook kun je de weersvoorspelling opvragen, het geluid dat een zwarte beer maakt en hoeveel file er staat onderweg naar de redactie. Elke dag is er wel wat nieuws te ontdekken. Dat is meteen ook een minpunt, want al deze mogelijkheden staan niet duidelijk opgeschreven. Het is dus vooral heel veel zelf proberen.

Je ‘smart home’ aansturen

En dan komen we bij de echt boeiende toepassingen. Je kan je slimme speaker namelijk ook ‘hub’ (centrale aansturing) van je hele ‘smart home’-systeem maken. Interessant als je nu al gebruik maakt van een slimme deurbel, slimme lampen en een slimme thermostaat.

Heb je een redelijk recente tv? Dan kan je er een ChromeCast op aansluiten en aan Google’s Assistant, Amazons Alexa of Apple’s Siri gewoon vragen om je favoriete Netflix-serie op te zetten. Of je favoriete YouTube-video, of simpelweg een slideshow van jouw favoriete foto's.

Meenemen onderweg

De slimme assistenten blijven ook niet noodzakelijk beperkt tot je woning. Google Assistant en Apple Siri zitten immers ook op je smartphone, en reizen dus letterlijk met je mee. De autofabrikanten bereiden zich ook al stilletjes voor op de AI-revolutie; velen hebben Google Assistant of Amazon Alexa al voorzien in het boordsysteem van hun nieuwe modellen. Dat betekent in essentie betere navigatie en veiliger rijden: niks hoeft meer met de hand.

Beterschap beloofd

We gaan er ook niet om liegen: wat je momenteel met de slimme speakers kan doen is nog wat onbeduidend, maar je moet je natuurlijk wel realiseren dat de technologie nog volop in ontwikkeling is op dit moment. Zo hebben de kistjes het nog altijd moeilijk om te begrijpen wat je precies zegt, en ook hun zelflerende capaciteiten kunnen zeker nog beter.

Ook lijkt het voor de mensen die minder digitaal onderlegd zijn onduidelijk wat er nou echt allemaal mogelijk is. De grote bedrijven helpen wel met een aantal basiscommando's, maar zelfs voor uw redacteur is er nog elke dag iets nieuws te leren. Zo zetten wij per ongeluk de meditatiefunctie aan, waar de lampen als het ware gaan ademen.

Goed om te weten is dat Google en Amazon achter de schermen aan véél krachtigere AI aan het sleutelen zijn, die niet aanspreekbaar is vanaf de kistjes in huis. En naarmate die experimentele technologie beter wordt, zal ook de afgeleide kunstmatige intelligentie achter je slimme speakers nog veel meer aan kwaliteit winnen.