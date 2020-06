Snapchat toont berichten van Trump niet meer op nieuwspagina wegens ‘aanzet tot rassengeweld’

Dit zijn de goedkoop­ste monitors voor het thuiskan­toor

3 juni Als je een computermonitor in huis wilt voor professionele doeleinden maak je een afweging tussen prijs en functies. Natuurlijk kan je honderden euro’s betalen, maar als je alleen je Exceldocument wat nauwkeuriger wil bekijken, dan heb je ook geen zware multimedia- of gaminghardware nodig. We bekeken de populairste monitors tot 300 euro met een schermdoorsnede van 27 inch, puur voor het werk.