Snel 110.000 euro verdienen? Deze robotmaker koopt jouw gezicht

Niet allemaal tegelijk reageren: het bedrijf is op zoek naar slechts één gezicht. Dat wordt gebruikt voor alle zorgrobots van het bedrijf. De vergoeding klinkt goed, maar je geeft effectief wel je uiterlijk (en het recht daarop) weg.



Verdere details ontbreken, omdat er een geheimhoudingsplicht geldt. Het is dus onduidelijk of er eisen zijn aan het gezicht, zoals bepaalde gelaatstrekken. ‘Een paar weken terug werden we benaderd door een robotbedrijf dat ons vroeg de laatste hand te leggen aan een geavanceerde, mensachtige robot’, schrijft Geomiq volgens techsite Bright in een verklaring. ‘Details over dit project zijn schaars, omdat we een geheimhoudingsverklaring moesten tekenen.’



De robot, waarop dus jouw gezicht kán komen te staan, moet ouderen in de toekomst gaan verzorgen. De productie start volgens bronnen volgend jaar.