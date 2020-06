Sonos Arc: Uitstekend bioscoopgeluid in huis met fors prijskaartje

Hoe deze video van een klein Zwols bedrijf de hele wereld over gaat

13 juni Geen stuntmannen, spectaculaire autoachtervolgingen of fenomenaal festival, maar slechts een laptop in een studio. Toch zal de nieuwste video van het kleine Zwolse bedrijf Café Noir Videoproductie over de hele wereld bekeken worden, en is het een voorlopige hoogtepunt voor mede-oprichter Frank Hogenkamp uit Dalfsen. Want zo makkelijk is dat niet, een video maken van een nieuwe laptop.