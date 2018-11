Soundbars, subwoofers en slimme assistenten: dit zijn nu de beste deals voor geluid

Black Friday 2018Het is de week van Black Friday, een commerciële feestdag waarin de meeste winkels met bizarre aanbiedingen smijten. Maar er zijn ook zaken die de boel oplichten en prijzen eerst hoger maken, alvorens ze te verlagen. Deze site houdt hen in de gaten met onze prijsvergelijker die je onderaan dit artikel vindt. Vandaag nemen we een kijkje naar de slimme speaker.

De slimme speaker is in opmars. Met een smartphone in bijna elk huishouden is connectiviteit steeds toegankelijker geworden, en dat brengt veel voordelen met zich mee. Zo zijn veel speakers inmiddels uitgerust met een spraakassistent, zoals Google Assistant of Amazon Alexa. Deze ‘robots’ kun je spraakcommando's geven. Denk aan een boodschappenlijst, een afspeellijst afspelen en met andere gadgets kun je ook nog de lampen in je woning dimmen of de verwarming hoger zetten.

Op veel speakers zitten ook andere functies, bijvoorbeeld de mogelijkheid om de content op je smartphone meteen op je luidspreker af te spelen. Dat kan bijvoorbeeld via Spotify Connect of Chromecast, maar ook nog ‘ouderwets’ met bluetooth.

Speakers worden ook steeds functioneler. Zo zijn er tegenwoordig soundbars: slanke speakers die je onder of voor de televisie plaatst. Zo heb je geen gigantische speakerset in zicht en heb je beter geluid dan wat er standaard uit de televisie komt. Afgelopen week testten wij drie van dit soort soundbars.

Prijsvergelijker

De deals in dit artikel worden elke vijftien minuten geüpdatet waardoor de beste deals meteen zichtbaar zijn. Daarnaast kun je de prijzen vergelijken met de prijs van een week geleden. Hierdoor is meteen duidelijk of er sprake is van échte aanbieding.

Op basis van (historische) data uit onze prijsvergelijker vind je in dit artikel een overzicht van aanbiedingen waarbij de prijs minstens 12,5 procent lager is dan de laagste prijs vorige week. Sterker nog: we doen zélf een check of producten de afgelopen drie maanden niet toevallig voor het aanbiedingsbedrag (of minder) verkrijgbaar zijn geweest. Zo zorg je ervoor dat je snel de échte aanbiedingen kunt vinden.